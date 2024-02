Model-Fußballer tötete Ex mit Gartenmöbel

Dieser Fall löste große Diskussionen in Italien aus: Die Behörden konnten den Täter trotz Stalking-Anzeige nicht von seinem späteren Opfern fernhalten.

Lebenslang bekam der italienische Fußballer Giovanni Padovani (28, er spielte für Sancataldese). Es ist das Ende eines langen Prozesses. Am 23. August 2022 tötete der Sportler seine Ex-Freundin Alessandra Matteuzzi (56) vor dem Eingang ihres Hauses in Bologna.

Schwester hörte Todesschreie am Telefon mit

Die Frau telefonierte gerade mit ihrer Schwester, die den Todeskampf und die verzweifelten Schreie mitbekam. Padovani, ein Ex-Model, schlug sie zuerst mit einem Hammer und mit einem Baseball-Schläger. Später nahm er eine Gartenbank und drosch auf sie ein.

© Instagram ×

Padovani flog laut Medienberichten in die norditalienische Stadt, nachdem sein Team ihn vom Training ausgeschlossen hatte. Dann lauerte er Alessandra Matteuzzi vor ihrer Wohnung auf.

"Ich flehe dich an. Hilfe!"

Ihre Schwester erzählte später einem lokalen TV-Sender: „Ich hörte wie sie aus dem Auto ausstieg und anfing zu schreien. ‚Nein Giovanni, nein. Ich flehe dich an. Hilfe!“ Dann rief die Schwester sofort die Polizei. Matteuzi erlag ihren Verletzungen wenig später im Spital.

Er versuchte auch ihr Auto zu sabotieren

Das Paar war etwa ein Jahr lang zusammen, doch es war eine Fernbeziehung. Sie lebte in Bologna, er arbeitete auf Sizilien. Nach der Trennung stalkte er sie, bombardierte sie mit Anrufen und SMS. Auch eine Anzeige stoppte ihn nicht. Nachbaren sagten aus, dass sie sahen, wie er das Auto seiner Ex sabotieren wollte. Auch versuchte er über ihren Balkon in die Wohnung klettern.

Einer der Nachbarn sagte, „Alessandra hatte große Angst. Er hörte nicht auf und sie wollte ihn auf keinen Fall in das Haus lassen.“

Vor Gericht sagte Padovani jetzt: „Mir ging es nicht gut. Ein Mensch, dem es gut geht , bringt niemanden um. Ich bin in einem Albtraum. Es tut mir leid.“