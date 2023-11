Model stellte sich während Hamas-Massaker stundenlang tot

Unglaubliches Martyrium: Das israelische Model hielt zwei Stunden lang still, begraben war sie unter der Leiche ihres Freundes.

Das israelische Model Noam Mazal Ben-David (27) stellte sich zwei Stunden lang tot. Sie war umgeben von einem Leichenhaufen. Auch ihr Freund David Neman und Dutzende andere vor ihren Augen von Hamas-Terroristen erschossen wurden.

Unvorstellbares Blutbad

Das Model erlebte den Horror auf dem Musikfestival Supenova in Südisrael. Sie war dabei als Hamas-Terroristen die friedliche Party-Crowd massakrierten. Mehr als 260 Menschen starben hier. Der Outdoor-Rave, der als Feier von „Freunden, Liebe und unendlicher Freiheit“ war das Motto der Feier, doch es wurde zu einem unvorstellbaren Blutbad.

© Instagram Model mit ihrem Freund David - er starb im Kugelhagel.

Das Paar traf am 7. Oktober um 6.30 Uhr morgens zum Fest ein, ohne zu ahnen, dass es ein Tag werden würde, an dem die Hamas Terror gegen Israel entfesseln und 1.400 Israelis, darunter viele Zivilisten, abschlachten würde.

"Sie haben ihr schreckliche Dinge angetan"

„Sie umzingelten uns und schossen einfach ununterbrochen weiter“, beschreibt das Model den Moment, in dem sie vom Sicherheitsdienst aufgefordert wurde, um ihr Leben zu rennen.

„Ich hörte ein Mädchen schreien: „Bitte nimm mich nicht. Lass mich einfach in Ruhe.“ Aber sie haben sie trotzdem entführt. Sie haben ihr schreckliche, schreckliche Dinge angetan.‘

Model bettelte am Telefon um Hilfe

Noam, die nicht in ihrem Auto fliehen konnte, weil Terroristen die Ausgänge blockierten, telefonierte verzweifelt mit Familie und Freunden, bettelte um Hilfe.

Sie versteckte sich mit anderen in einem Müllcontainer. Dann wurden sie entdeckt. „Als die bewaffneten Hamas-Terroristen näher kamen, nahm mich David und warf mich auf die Rückseite des Containers und sagte mir, ich solle mich so tief wie möglich vergraben. „Einer von ihnen sprang hinein und rief „Allahu Akbar“, eine Bombe explodierte und sie begannen ununterbrochen zu schießen“, sagte sie.

„Es war ein russisches Roulette, wer eine Kugel abbekommen würde.“

Sie schloss die Augen, erwartete zu sterben

Noam beschreibt, wie ihrem Freund David in die Brust geschossen wurde. Einem Mädchen, das auf ihr lag, wurde die Schulter zerfetzt. In diesem Moment schloss Noam die Augen und erwartete, sie nie wieder zu öffnen. Sie überlebte wie durch ein Wunder, obwohl sie in den Fuß und in die Hüfte getroffen wurde. Sie verlor schnell Blut, wusste aber, dass sie schweigen musste, um am Leben zu bleiben.

Die Terroristen nahmen an, dass sie tot sei, als sie zwischen dem Leichenhaufen lag.

Noam rief wieder ihre Familie an, um ihnen mitzuteilen, dass David getötet worden war. Dann sagte sie, sie glaube nicht, dass sie es schaffen würde.

© APA So sah der Schauplatz des Massakers Stunden später aus. ×

Soldaten retteten ihr Leben

Das Model wurde schließlich von den israelischen Streitkräften gefunden, sie retteten ihr Leben.

Noam war eine von nur vier der 16, die in diesem Container überlebten.