Die Models räkelten sich nackt über den Dächern von Dubai.

Große Aufregung im Emirat Dubai. Die Polizei hat am Samstag mehr als ein Dutzend Frauen festgenommen, weil sie sich nackt auf einem Balkon hoch über der Stadt räkelten. Ein Video der PR-Aktion ging in den sozialen Medien viral und sorgte für großen Wirbel in der arabischen Welt.

Die Polizei von Dubai schritt ein und nahm die Models wegen „öffentlicher Ausschweifung“ fest. Die Gesetze des Emirates – das auf der islamischen Scharia beruht - sehen für „unzüchtiges verhalten“ drastische Strafen vor. Den Models drohen umgerechnet rund 1.200 Euro Strafe und bis zu 6 Monate Gefängnis.

The #DubaiPolice has arrested a group of people who appeared in an indecent video shared online pic.twitter.com/6ZOUFI2ElB — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 3, 2021

„Solch ein inakzeptables Verhalten spiegelt nicht die Werte und die Ethik der emiratischen Gesellschaft wider“, erklärt die Polizei weiter. Beim Stunt soll es sich um eine PR-Aktion eines israelischen Porno-Magazins gehandelt haben.