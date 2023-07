× Monster-Hagel zertrümmert Boeing 767

Der Passagierjet geriet in einen heftigen Hagelsturm und musste in Rom notlanden.

Dramatische Szenen spielten sich am Montag an Bord von Delta Airlines-Flug DL185 ab. Die Boeing 767-300 war auf dem Weg von Mailand nach New York, als die Passagiermaschine kurz nach Start in einen heftigen Hagelsturm geriet.

© twitter ×

Als die Cockpitscheibe durch die großen Hagelkörner einen Riss bekam, brachen die Piloten den Steigflug in einer Höhe von rund 7.000 Metern ab und begannen mit dem Sinkflug. 65 Minuten nach dem Start konnte die Maschine auf dem Flughafen Rom Fiumicino sicher gelandet werden.

Delta Air Lines flight DL185 makes emergency landing at Rome Fiumicino Airport after being damaged by a hailstorm on departure from Milan. pic.twitter.com/cbEbhtk2qz — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 24, 2023

Erst am Boden wurde das ganze Ausmaß der Schäden klar. So war nicht nur die Cockpitscheibe beschädigt, sondern auch der Bug der Boeing durch den Hagel völlig zertrümmert. Dass bei dem Zwischenfall niemand verletzt wurde, grenzt angesichts dieser Bilder fast schon an ein Wunder.