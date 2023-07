× Mord an Ece S. (14): Asylwerber muss lebenslang in Haft

Im vergangenen Dezember attackierte der Angeklagte Ece und ihre 13-jährige Freundin auf dem Schulweg mit einem Messer.

Der Fall Eces erschütterte die Öffentlichkeit, als der brutale Mord an der 14-jährigen Ece S. verübt wurde. Nun wurde das Urteil gefällt: Asylwerber Okba Michael B. (27) wurde am Dienstag vom Landgericht Ulm (Baden-Württemberg) zu lebenslanger Haft verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wurde ebenfalls festgestellt, was eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren nahezu unmöglich macht.

Im vergangenen Dezember attackierte der Angeklagte Ece und ihre 13-jährige Freundin auf dem Schulweg mit einem Messer. Während die Freundin entkommen konnte, erlag Ece im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Sowohl die Staatsanwaltschaft, die Nebenklage als auch die Verteidigung forderten eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Täter. Zusätzlich beantragten Staatsanwaltschaft und Nebenklage die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.