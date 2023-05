Mutter stürzt vor den Augen ihrer Kinder in den Tod

Die drei Kinder blieben allein auf dem schmalen Weg zurück

Bei einer Wanderung ist eine Frau in der slowakischen Kleinen Fatra vor den Augen ihrer drei Kinder in den Tod gestürzt. Wie der Bergrettungsdienst mitteilte, verlor die 38-Jährige am Samstag den Halt und fiel einen steilen und felsigen Abhang hinunter. Die Kinder im Alter von vier, sieben und acht Jahren blieben auf dem schmalen Weg zurück. Ein Wanderer, der den Unfall zufällig beobachtet hatte, nahm sich ihrer an und alarmierte die Einsatzkräfte.

Ein Hubschrauber setzte eine Notärztin und weitere Einsatzkräfte ab. Bergretter seilten sich in die Schlucht ab, konnten die verunglückte Slowakin aber nur noch tot bergen. Der Wanderweg ist ausgeschildert und wird auf den Internetseiten der Gemeinde Terchova als "mittelschwer" beschrieben. Die Kleine Fatra ist ein Gebirge im Nordwesten der Slowakei und eine der bedeutendsten Tourismusregionen des Landes.