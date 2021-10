Mutter und 2-jähriger Sohn sterben bei Fall aus Stadion

Letzten Samstag gab Raquel Wilkins noch ihre Verlobung mit, dem Vater ihres Sohnes, Christopher Browning auf Facebook bekannt und ging zur Feier des Tages ins Stadion zu einem Baseball-Spiel.

Das tragische Unglück geschah kurz vor dem Spielbeginn, der San Diego Padres gegen die Atlanta Braves in San Diego. Gegen 16 Uhr sei die Lehrerin mit ihrem Sohn im Arm auf eine Picknickbank im äußeren Gastronomiebereich geklettert und gestürzt, erzählte ihr Mann. Sie stand wieder auf und kletterte auf ein Gelände hinter der Bank und fiel dabei aus bislang unbekannter Ursache aus dem Stadion. Der Fall war aus so einer großen Höhe, dass sie sofort tot war.

Zeugen berichten

Auch andere Augenzeugen sollen gesehen haben, wie die Mutter mit ihrem Sohn auf die Picknickbank kletterte, bevor sie vom Geländer stürzte. Sie seien "glücklich" gewesen und hätten viel gelacht, sagte eine Frau.

Eine andere Augenzeugin sagte, sie habe sowohl auf der Bank als auch auf dem Geländer das Gleichgewicht verloren.

Ermittlungen laufen

Nach Angaben der Polizei seien die Umstände noch unklar. Die Ermittler schließen weder einen Unfall noch eine Straftat aus. Aktuell werden noch viele Zeugen befragt und Hinweise gesammelt, sagte Polizeisprecherin Andra Brown, und fügte hinzu: "Es sah aber verdächtig aus."

Am Mittwoch sagte der Anwalt der Familie, dass geplant sei, eine Klage wegen unrechtmäßigen Todes einzureichen. Wer genau verklagt werden soll, sei aber noch unklar. "Wissen Sie, so etwas darf nicht passieren. Menschen sollten aus solchen Einrichtungen nicht in den Tod stürzen", sagte der Anwalt dem Sender "NBC".

Vater bleibt alleine zurück

Wie es dem Vater geht, der auch am Samstag im Stadion war, ist nicht bekannt. Der Anwalt habe sich dazu nicht äußern wollen.

Die Familie schließt einen Selbstmord aus, selbst wenn die Polizei anfangs den Verdacht äußerte.