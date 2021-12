"Mysteriöse Hütte": Chinesischer Mondrover macht seltsame Entdeckung

Der chinesische Mondrover "Yutu 2" hat auf der Rückseite des Mondes eine überraschende Entdeckung gemacht. "Dieses Objekt bohrt sich durch die Windung der Skyline, wie eine 'mysteriöse Hütte', die aus dem Nichts auftauchte", heißt es auf dem Kanal "Our Space" der Weltraumbehörde CNSA im chinesischen sozialen Netzwerk "WeChat".

Das Objekt wurde über dem Von Kármán-Krater des Südpol-Aitken-Beckens auf der Rückseite des Mondes entdeckt. Das Bild wurde von Mond-Rover "Yutu 2" am vergangenen Freitag übertragen, wie "South China Morning Post" berichtet.

