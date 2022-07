Mysteriöse Krankheit fordert drei Tote in Tansania

Tansania. In Tansania sind drei Menschen an einer mysteriösen Krankheit gestorben, wie "BBC Africa" berichtet. Die Patienten wiesen Symptome auf, die jenen von Ebola oder Marburg ähneln. Aber die Labortest-Ergebnisse schließen Ebola- und Marburg-Viren in allen Fällen aus.

Contact-Tracing. Insgesamt wurden 13 Fälle in der Region Lindi gemeldet und im Mbekenyera-Gesundheitszentrum behandelt – von diesen starben drei Patienten. Jetzt läuft die Suche nach Kontaktpersonen. Fünf Personen befinden sich derzeit in Isolation. Diese haben "sich in ihren Häusern im Bezirk Kilwa isoliert", wie "thecitizen.co.tz" den Chefarzt des Zentrums, Aifelo Sichalwe, zitiert.

3 people have died and 13 have been affected by an unknown illness in Tanzania.



The symptoms are reported to range from a fever, severe headache, fatigue, and nose bleeding.



Authorities are investigating and have urged Tanzanians to stay calm