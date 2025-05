Mysteriöser Drohnen-Angriff: Schiff vor Malta brennt

Ein Schiff der Freedom Flotilla Coalition (FFC) mit 30 Menschenrechts-Aktivisten an Bord geriet in internationalen Gewässern vor Malta in Brand, nachdem es nach Angaben der Aktivisten zweimal von Drohnen angegriffen worden sei.

Das unter palauischer Flagge fahrende Schiff „Conscience“, das Hilfsgüter für Gaza transportieren sollte, setzte einen Notruf ab, nachdem die Generatoren am Bug getroffen worden sein sollen. Die maltesischen Streitkräfte bestätigten den Brand, der mittlerweile gelöscht sei, meldeten aber keine Verletzten. Die FFC veröffentlichte auf X (Twitter) Videos, die ein brennendes Schiff und Explosionen zeigen – allerdings ohne unabhängige Bestätigung. Laut Yasemin Acar, Sprecherin der FFC, habe das Schiff ein Leck und beginne zu sinken. Ein Rettungsboot aus Zypern wurde entsandt, während die Organisation versucht, weitere Hilfe zu organisieren. FFC will Hilfsgüter direkt in Konfliktgebiet bringen Die "Conscience" war zuvor aus Tunesien ausgelaufen und sollte eigentlich in Malta weitere Passagiere aufnehmen. Wer für den mutmaßlichen Drohnenangriff verantwortlich ist, bleibt unklar. Die FFC, ein Netzwerk pro-palästinensischer Aktivisten, protestiert gegen die israelische Blockade des Gazastreifens und versucht, Hilfsgüter direkt in das Konfliktgebiet zu bringen. Die maltesischen Behörden überwachen die Lage weiter. Ob es Verletzte gibt, ist noch nicht bestätigt.