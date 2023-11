Nach 30 Jahren: Weltgrößter Eisberg setzt sich wieder in Bewegung

Ursprünglich trennte sich das Koloss 1986 von der antarktischen Küste und strandete anschließend im Weddellmeer. Dort setzte sich der Berg 1991 am Meeresgrund fest und wurde zu einer Art Eisinsel - bis jetzt. Wie aus aktuellen Satelittenbildern hervorgeht, driftet der fast eine Billion (!) Tonnen schwere Eisberg vergleichsweise schnell an der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel vorbei. Dieser Effekt wird durch Winde und Strömungen zusätzlich unterstützt.

Der Eisberg, der den unspektakulären Namen A23a trägt, ist satte 4.000 Quadratkilometer groß. Zum Vergleich: Das Wiener Stadtgebiet erstreckt sich über rund 414 Quadratkilometer, ist also rund zehnmal so klein.

