Nach Brand: Giftige Chlorgaswolke über Barcelona

Vom Brand in einer spanischen Industrieanlage, bei dem giftige Gase austraten, sind rund 160.000 Menschen betroffen.

Nach einem Brand in einer Industrieanlage nahe Barcelona in Spanien hängt eine giftige Chlorgaswolke über der Region. Mehr als 160.000 Menschen in fünf Ortschaften wurden am Samstag aufgefordert, nicht ins Freie zu gehen. "Wenn Sie sich in dem betroffenen Gebiet befinden, verlassen Sie nicht Ihr Haus oder Ihren Arbeitsplatz", warnte der spanische Zivilschutz in Onlinediensten.

Samstagfrüh war in einem Lager für Schwimmbad-Reinigungsmittel in der Küstenstadt Vilanova i la Geltru südlich von Barcelona ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach eigenen Angaben unter Kontrolle bringen, verletzt wurde niemand. Fachleute überwachten die durch den Brand verursachte Gaswolke demnach auf ihren Giftgehalt.