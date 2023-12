Nach Gelsenstich in Taxi: Lebensgefahr für Touristen

Der Ire liegt im Krankenhaus, seine Familie kann die horrenden Kosten nicht mehr tragen.

Drama in Thailand: James Burke (36), ein Lkw-Fahrer aus Irland, wollte nach einem langen Urlaub zurück in seine Heimat fliegen. Er steigt in ein Taxi zum Flughafen, schreibt seiner Familie noch eine Nachricht: „Ich kann es kaum erwarten euch zu sehen.“

Er schaffte es nicht zum Flughafen

Plötzlich fühlt er sich krank – später wird klar: Er hat Dengue Fieber von einem Insektenstich.

„Er hat es nie heim geschafft“, sagt seine Schwester im Radio, „seitdem haben wir ihn nie mehr gehört.“

Tourist wird künstlich beatmet

Tagelang versucht seine Familie ihn aufzuspüren. Endlich haben sie eine Spur: Er liegt im Krankenhaus, ist in kritischem Zustand. Er muss künstlich beatmet werden, seine Nieren funktionieren nicht, hat eine Lungenentzündung und eine Hirnblutung.

„Wir wissen nicht, ob er jemals wieder geheilt wird. Wir können nicht zu ihm fliegen, wir haben unsere ganzen Ersparnisse aufgebraucht“, so seine Schwester.

Warten auf Weihnachts-Wunder

Tag für tag trudelt eine Rechnung über 2.700 Euro ein. So hoch sind die Spitalskosten. Andere Möglichkeit: Er könnte per Flug-Ambulanz nach Hause geflogen werden. Kosten: 176.000 Euro.

Jetzt probiert es die Familie mit einer Online-Spendensammlung. „Wir warten auf ein Weihnachts-Wunder“, schreibt die Familie.