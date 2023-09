Nach Unfall: Deutscher Kanzler Scholz zeigt sich mit Augenklappe

Nach seinem Sportunfall am Samstag zeigt sich Scholz mit Augenklappe.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) war kürzlich bei einem Joggingunfall gestürzt und zog sich dabei Prellungen im Gesicht zu. Der SPD-Politiker musste daraufhin Termine absagen. Jetzt meldete sich der deutsche Kanzler mit einem ersten Foto nach seiner Verletzung in den sozialen Medien zurück: "Wer den Schaden hat… Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!", schreibt Scholz.

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

"Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er sieht ein bisschen ramponiert aus", teilte Steffen Hebestreit erklärte am Montag mit. Auf dem Foto sind Prellungen und Abschürfungen im Gesicht des deutschen Bundeskanzlers deutlich zu erkennen.

Der Unfall passierte Samstagmittag auf Scholz' üblicher Joggingstrecke in seiner Heimat Potsdam. Der 65-jährige Spitzenpolitiker, bis zu dreimal pro Woche läuft, sei gestolpert und habe sich nicht rechtzeitig abstützen können und sei deshalb vornüber aufs Gesicht gefallen, wie ein Vertrauter gegenüber "Bild" berichtet.

Seine Leibwächter hatten umgehend für Hilfe gesorgt. Scholz verbrachte den Sonntag vorsorglich zuhause in seiner Potsdamer Wohnung. An diesem Montag will Scholz wieder wie üblich an seinen Schreibtisch im Kanzleramt zurückkehren und auch Termine wahrnehmen.