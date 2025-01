Nach Terror-Drohung gegen Bälle: Hier plant IS weitere Anschläge

Bereits zu Mittag schockte die Meldung, dass es Anschlagspläne auf die Wiener Ball-Saison gibt. Doch nicht nur der Opernball ist im Fadenkreuz, insgesamt 10 Ziele in Europa werden genannt.

Das Plakat eines IS-Ablegers ISPK sorgt für Angst und Schrecken im Internet. Insgesamt 10 Ziele in ganz Europa werden dort ins Visier genommen. "Wartet nicht auf ein neues Jahr, um zu handeln", wird dort zu Anschlägen aufgerufen.

Neben der Wiener Ballsaison mit dem Opernball als Highlight gelten das Oktoberfest in München, der Karneval in Venedig und die Filmfestspiele in Cannes als konkrete Ziele.

Nach den schockierenden Anschlägen in New Orleans und Magdeburg sind die Sicherheitsbehörden schon längst in Alarmbereitschaft. "Der Konflikt mit Israel sorgt weiter für eine hohe Mobilisierung unter Islamisten. Außerdem haben die jüngsten Anschläge gezeigt, dass ein Auto oder ein Messer reicht. Das sehen auch potenzielle Attentäter", erklären Staatsschützer gegenüber der BILD, warum man diese Drohungen besonders ernst nimmt.

Terrorzelle tarnt schleust Flüchtlinge ein

Der ISPK ist etwa für den Anschlag vor einem Jahr auf die Musikhalle in Moskau verantwortlich, wo über 140 Menschen ihr Leben ließen. Auch in Mitteleuropa ist die Terrorzelle aktiv. Insidern zufolge soll es Zellen geben, die als ukrainische Flüchtlinge getarnt in das Land geschleust wurden.

Deutsche Staatsschützer warnen eindringlich. Die Terror-Organisation will mit dem Aufruf nicht nur Angst und Schrecken verbreiten: „Man muss leider sogar sagen, nach den jüngsten Anschlägen ist die Wahrscheinlichkeit sogar weiter gestiegen.“