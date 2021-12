Nächster AfD-Politiker stirbt an Corona

Nach mehreren Wochen im Krankenhaus, starb der 68-Jährige an seiner Corona-Infektion.

Vor einer Woche starb der impfkritische AfD-Landtagsabgeordnete in Baden-Württemberg, Bernd Grimmer an seiner Corona-Infektion. Jetzt meldete die Partei einen weiteren Corona-Todesfall: Am zweiten Weihnachtsfeiertag verstarb der Sprecher des AfD-Kreisverbandes Baden-Baden/Rastatt und Vorsitzender der Gemeinderatsfraktion Roland Oberst an Covid-19, wie deutsche Medien berichten. Laut Lokalzeitung "BNN" verbrachte der 68-Jährige bereits mehrere Wochen im Krankenhaus.

In einer Erklärung des Vorstands des AfD-Kreisverbandes Baden-Baden/Rastatt heißt es: "Mit tiefer Bestürzung hat der Kreisvorstand des Kreisverbandes Baden-Baden / Rastatt erfahren, dass unser Co-Sprecher und langjähriges Mitglied, Roland Oberst, am 26.12.2021 unerwartet verstorben ist." Ob Oberst gegen Corona geimpft war, ist nicht bekannt. Jedoch gab sich der 68-Jährige gegenüber Stadträten als Impf-Gegner bekannt, wie die Lokalzeitung "BNN" weiter berichtet. Die AfD wollte sich bisher zu dem Sachverhalt nicht äußern.