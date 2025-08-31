Alles zu oe24VIP
Merz, Macron und Starmer
© EPA

Am Donnerstag

Nächster Ukraine-Gipfel steht: In Paris

31.08.25, 21:48
Auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron kommen am Donnerstag in Paris europäische Spitzenpolitiker zu Gesprächen über die Ukraine zusammen. 

Das berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf drei Diplomaten. Zu den Teilnehmern gehören Deutschlands Kanzler Friedrich Merz, der britische Premier Keir Starmer und NATO-Generalsekretär Mark Rutte.

Unterdessen soll die EU an konkreten Plänen für die Entsendung multinationaler Truppen in die Ukraine arbeiten.

Dies sei Teil von Sicherheitsgarantien nach einem Ende des russischen Angriffskrieges und werde von den USA unterstützt, sagte von der Leyen der Zeitung. Präsident Donald Trump habe eine amerikanische Präsenz als Teil dieser Garantien zugesichert, hieß es weiter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

