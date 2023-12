Nahost: Hamas veröffentlicht Geisel-Video

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat ein Video veröffentlicht, in dem drei ältere israelische Geiseln lebend im Gazastreifen zu sehen sind.

Das am Montag von den Qassam-Brigaden, dem bewaffneten Arm der Hamas, veröffentlichte Video zeigt drei auf Sesseln sitzende bärtige Männer und trägt den Titel "Lasst uns hier nicht alt werden". Eine der Geiseln ruft die israelische Regierung darin auf, alles zu tun, um ihre Freilassung zu erreichen.

Eine der Geiseln in dem Video sei der 79-jährige Chaim Peri aus dem Kibbuz Nir Oz, schreibt die israelische Tageszeitung "Haaretz" auf ihrer Webseite. Seine Frau, die 79-jährige Channa Peri, wurde am 24. November von der Hamas freigelassen. Die anderen Geiseln, die in dem Video zu sehen sind, sind laut "Haaretz" der 80-jährige Yoram Metzger und der 84-jährige Amiram Cooper aus Nir Oz. Metzgers und Coopers Frauen seien ebenfalls von der Hamas freigelassen worden.

US-Regierung arbeitet an Vereinbarung

Die US-Regierung arbeitet eigenen Angaben nach an einer neuen Vereinbarung zur Freilassung der Geiseln. "Aber ich kann nicht sagen, dass wir an einem Punkt sind, an dem eine weitere Vereinbarung unmittelbar bevorsteht", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Montag in Washington. Ein möglicher Deal solle auch wieder Feuerpausen und humanitäre Hilfe enthalten. "Wir arbeiten buchstäblich jeden Tag vor Ort und hier in Washington an dieser Sache."

Nach israelischen Schätzungen werden derzeit noch rund 110 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Die Hamas gebe zudem Leichen mehrerer entführter Menschen nicht heraus. Bei einem beispiellosen Überfall auf Israel hatten Kämpfer der von der EU und den USA als terroristisch eingestuften Hamas am 7. Oktober an mehreren israelischen Orten Gräueltaten verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden rund 1.140 Menschen getötet und etwa 250 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.