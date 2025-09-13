NATO-Chef: Werden unser Territorium verteidigen

Nach Russen-Drohnen in Polen: Wie stark ist die NATO ohne Hilfe von Donald Trump und dem US-Militär?

Er ist smart, ledig, kinderlos. Militärdienst hat er keinen abgeleistet - Mark Rutte, 58, Generalsekretär der NATO, des größten und mächtigsten Verteidigungsbündnisses der Welt.

32 Mitgliedsstaaten (siehe Grafik unten) sind im Nordatlantik-Pakt gebündelt, mit 3,4 Millionen aktiven Soldaten, vier Atommächte sind dabei, die militärisch mächtigste Nation sind die USA, die 1,3 Millionen Soldaten stellen, dahinter folgt die Türkei (481.000), Polen (216.000) und Deutschland (185.000).

Alarm. Als jetzt 20 russische Drohnen in Polens Luftraum eindrangen, ging bei den NATO-Bündnispartnern der Alarm los. F-35-Kampfjetpiloten sprangen in ihre Anzüge, rasten zu ihren Flugzeugen. Neben den polnischen waren auch niederländische und italienische Kampfjets beteiligt.

Drei Drohnen wurden abgeschossen, die anderen landeten auf Feldern im polnischen Grenzgebiet, mutmaßlich nachdem der Treibstoff zu Ende war.

Die Gerbera-Drohnen, die im Iran gebaut werden, und von Putins Armee in der Ukraine eingesetzt werden, kamen via Belarus nach Polen. Sie waren nicht scharf, hatten keinen Sprengstoff geladen. Militärexperten schließen: "Moskau wollte bloß die NATO testen."

NATO Artikel 4: Das bedeutet er

Vorsatz. Polen ist einer von sechs NATO-Staaten, die direkt an Russland grenzen. Immer wieder kam es zu Grenzverletzungen, meist durch irrgeleitete Drohnen.

Diesmal geht Warschau von einer vorsätzlichen Verletzung seines Luftraums aus.

Premier Donald Tusk aktivierte deshalb Artikel 4 der NATO-Charta. Der Artikel sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein NATO-Staat von außen gefährdet sieht. Der wesentlich gravierendere Bündnisfall wurde nicht ausgerufen. Artikel 5 enthält die NATO-Beistandsverpflichtung. In diesem Fall besteht die Pflicht aller, die erforderlichen Gegenmaßnahmen zu ergreifen und die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen und zu erhalten. Zuletzt wurde der Artikel 5 nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA ausgerufen.

Die NATO verfügt über schnelle Eingreifkräfte zu Land, zu Wasser und in der Luft. Etwa 40.000 Soldatinnen und Soldaten sind derzeit in der NATO Response Force organisiert. Sie soll auf rund 300.000 Soldatinnen und Soldaten aufgestockt werden.

NATO-Chef Mark Rutte, der Trump-Flüsterer

Mark Rutte ist seit Oktober 2024 NATO-Generalsekretär. Zuvor war er niederländischer Premierminister (2010 bis 2024).

Er soll das mächtige Militärbündnis durch die gefährlichste Zeit seit Ende des Kalten Kriegs führen. Schon vor dem Drohnen-Angriff hat Rutte vor den Ambitionen des russischen Staatschefs Wladimir Putin gewarnt. Dieser wolle "die Ukraine von der Karte tilgen" und sich dann auch andere Teile Europas vornehmen. Die Menschen sollten sich darauf gefasst machen, dass Russland in Europa "Schwärme von Drohnen" einsetzen könnte. Darauf müssten die Europäer mit einer drastischen Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben antworten. "Wie viele Weckrufe brauchen wir noch?", so er.

Die Kernfrage ist aber, ob die Europäer auf die großen USA zählen können.

Amerikanische Steuerzahler sollen nicht länger für die Sicherheit Europas aufkommen müssen, hatte der US-Präsident zuletzt gedonnert. Offen drohte er europäischen NATO-Ländern, die zu wenig in die Verteidigung investieren.

Europa hat nachgezogen, rüstet auf

Trotzdem schaute die Welt mitten in der größten Bewährungsprobe nicht nach Berlin, Paris oder London, alle warteten auf eine Reaktion des US-Präsidenten. Die ließ auf sich warten. Globales Nervenflattern war die Folge. Die wichtigste US-Reaktion kam schließlich von Matthew Whitaker, US-Botschafter bei der NATO. Er stellte klar:"Wir werden jeden Zentimeter des NATO-Gebiets verteidigen!"

Trump selbst gab sich kryptischer: " Jetzt geht's los!", postete er, nicht mehr. Was er damit meinte, ließ er offen.