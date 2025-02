Netanyahu bezeichnet Trumps Vorschlag für Gaza als "revolutionär"

Der israelische Präsident Benjamin Netanyahu hat den Vorstoß von US-Präsident Donald Trump zu einer Übernahme des Gazastreifens durch die USA und der Umsiedlung der palästinensischen Bevölkerung als "revolutionär" bezeichnet.

"Präsident Trump kam mit einer komplett anderen, viel besseren Vision für Israel - ein revolutionärer, kreativer Ansatz, den wir aktuell diskutieren", sagte Netanyahu am Sonntag bei einer Kabinettssitzung nach seiner Rückkehr aus Washington.

Trump hatte am Dienstag bei einem Besuch des israelischen Regierungschefs erklärt, die USA wollten die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen und die palästinensische Bevölkerung umsiedeln. Der im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas zerstörte Küstenstreifen solle als eine "Riviera des Nahen Ostens" wieder aufgebaut werden, sagte Trump.

Welle der Empörung ausgelöst

Die Ankündigung löste eine Welle der Empörung aus. Zahlreiche arabische Länder, die Vereinten Nationen sowie mit den USA verbündete Staaten wiesen die Pläne scharf zurück.

Trump sei "sehr entschlossen", den Plan umzusetzen, "und ich glaube, er eröffnet uns viele, viele Möglichkeiten", sagte Netanyahu bei der Sitzung seines Kabinetts. Seine Gespräche mit dem US-Präsidenten hätten zu "außerordentlichen Ergebnissen geführt, welche die Sicherheit Israels für Generationen sicherstellen könnten".

Israel setzt US-Waffen ein

Die USA hatten am Freitag den Verkauf von Bomben, Raketen und Ausrüstung im Wert von mehr als 7,4 Milliarden Dollar (rund 7,1 Milliarden Euro) an Israel genehmigt. Das US-Außenministerium habe den Verkauf von Bomben, Lenkausrüstung und Zündern im Wert von 6,75 Milliarden Dollar sowie von Hellfire-Raketen im Wert von 660 Millionen Dollar gebilligt, erklärte die US-Behörde für Verteidigungskooperation (DSCA). Israel setzt US-Waffen im Kampf gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen ein.

Israel hatte nach dem beispiellosen Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 eine massive Militäroffensive begonnen. Am Vorabend des Amtsantritts von Trump trat eine Waffenruhe in dem Küstenstreifen in Kraft.