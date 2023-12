Netanyahu: Krieg geht bis zum Sieg weiter

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat seine Entschlossenheit bekräftigt, den Krieg gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen fortzusetzen.

Der einzige Trost für die Familien der gefallenen Soldaten sei, dass ihr Tod nicht umsonst gewesen sei, sagte Netanyahu am Samstagabend laut der Zeitung "The Times of Israel". Daher werde man "sicherstellen, dass wir weiter kämpfen, bis wir den totalen Sieg erringen".

Zu Forderungen der Hamas nach Einstellung der Kämpfe und Abzug der Truppen wurde Netanyahu mit den Worten zitiert: "In dem Moment, in dem wir vor dieser Forderung kapitulieren, hat die Hamas gewonnen. Und wir sind verpflichtet, (die Hamas) zu eliminieren und alle Geiseln zurückzubekommen".

Versehentliche Tötung von drei Geiseln

Zur versehentlichen Tötung von drei Geiseln durch israelische Soldaten sagte Netanyahu: "Es hat mir das Herz gebrochen, es hat das Herz einer ganzen Nation gebrochen". Dennoch werde der Krieg weitergehen.

Der Druck auf den Regierungschef, einer neuen Feuerpause für den Austausch von Geiseln gegen in Israel inhaftierte Palästinenser zuzustimmen, dürfte durch den Vorfall steigen.