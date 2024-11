Netanyahu kritisiert Ermittlungen zu Leaks aus seinem Büro

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat die laufenden Untersuchungen wegen des Verdachts der Weitergabe geheimer Informationen aus seinem Büro scharf kritisiert.

Es gebe eine "Hexenjagd" gegen ihn und seine Mitarbeiter, sagte der israelische Ministerpräsident in einer auf X veröffentlichten Videobotschaft am Samstagabend.

Er behauptete auch, der Zweck der jüngst erhobenen Anklage gegen mutmaßlich in den Fall involvierte Personen sei es, ihm und den Bürgern Israels, die ihn unterstützten, zu schaden. Weitere Details dazu nannte er nicht.

Verdächtige sollen geheime Informationen weitergegeben haben

Den Verdächtigen in dem Fall wird israelischen Medienberichten zufolge vorgeworfen, geheime Informationen mit der Absicht weitergegeben zu haben, dem Staat Israel zu schaden. Netanyahu bezeichnete die Anschuldigungen in seinem Video als "lächerlich". An den Ermittlungen sind israelischen Medien zufolge der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet, die Armee und die Polizei beteiligt.