Netz lacht über Mega-Fail bei McDonald’s-Bestellung

Lewis staunte nicht schlecht, als er seinen Chickenburger ohne Salat essen wollte.

In Zeiten der Corona-Krise boomen die Essensbestellungen. Während in zahlreichen Ländern die Lokale geschlossen sind, kann man seinen Burger bequem online nach Hause bestellen. Das hatte auch der Brite Lewis vor: Er bestellte sich bei McDonald’s einen Chickenburger – wurde dann aber bitter enttäuscht.

Wie der „Daily Star“ berichtet, wollte der Brite bei seinem Chickenburger auf Salat und das Gemüse verzichten. Praktischerweise kann man solche Wünsche bei McDonald's inzwischen online einfach eintragen, indem man die entsprechenden Häckchen hinter dem Salat, der Tomate und der Gurke entfernt.

7,85 Euro für Ketchup

Dabei passierte Lewis dann aber wohl ein Missgeschick. Der Brite entfernte nämlich aus Versehen jede Option, die zur Wahl stand und fügte nur Ketchup hinzu. So kam er, dass der Kunde nur Ketchup in der typischen McDonald's-Schachtel bekam. Für seinen „Burger“ musste Lewis dann stolze drei Pfund plus zusätzlich vier Pfund für den Versand zahlen. In Summe macht dies umgerechnet stolze 7,85 Euro für eine Portion Ketchup.

© Girlsmouth/Facebook

Lewis teilte das Foto seiner Bestellung auf Facebook und wird dafür nun im Netz zum Hit.