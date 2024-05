Neuer Weltrekord: Dieses Loch hat kein Ende

Ein Fass ohne Boden - oder vielmehr ein Loch ohne Boden. Vor der Küste Mexikos versuchen Forscher das tiefste "Blue Hole" der Welt zu erkunden.

Hinter hellem Meeresboden tut sich wie aus dem Nichts ein dunkles Loch auf. Was surreal klingt, versuchen Forschende der mexikanischen Hochschule "ECOSUR" seit Jahren zu erforschen. Sie erkunden das weltweit tiefste "Blue Hole", zu Deutsch: blaues Loch.

Wobei die Forscher schon Jahre dabei sind, das Loch zu untersuchen, ist nach wie vor eine Sache ungeklärt: die Tiefe des "Taam Ja' Blue Hole". Nach wie vor können sie keinen Boden ausmachen. Vorläufigen Ergebnissen sei das Blue Hole mindestens 420 Meter tief und damit fast 146 Meter tiefer als bei dessen Entdeckung 2021 angenommen. Das tiefste Blue Hole bisher, dass sogenannte Drachenloch im Südchinesischen Meer, ist gerade mal 301 Meter tief.

Doch weder Taucher noch Messgeräte könnten in der verwinkelten Tiefseehöhle zuverlässige und finale Daten liefen. Im Dezember vergangenen Jahres tauchten die Forscher in das Loch, um die Umweltbedingungen in den verschiedenen Tiefen des Sinklochs zu untersuchen. Dafür nutzen sie ein Gerät, das aus mehreren Sonden besteht und unter anderem die elektrische Leitfähigkeit, Temperatur und Tiefe des Wassers misst und per Kabel überträgt.

Hoffnung: Blue Hole könnte unbekanntes Ökosystem verstecken

Eine interessante Entdeckung, die die Forscher bereits machen konnten: In verschiedenen Tiefen kommen unterschiedliche Wassereigenschaften vor. So ist die Wassertemperatur in 400 Meter tiefe wärmer als in flacher gelegenen Schichten. Die Wissenschaftler schließen daraus, dass das Blue Hole mit einem versteckten Netzwerk aus Tunneln und Höhlen verbunden sein muss, durch die das Wasser in tiefere Ebenen gelangt.

Auch wenn die Sonde der vergangenen Expedition am Abgrund hängen blieb, wollen die Forschenden nicht aufgeben. Sie wollen den Grund des Blue Holes endlich erreichen und das Höhlensystem weiter kartografieren. Ihre Vermutung: ein bisher unbekanntes Ökosystem zu entdecken.

Blue Holes sind Meeres-Sinklöcher, die ähnlich wie am Land auch im Ozean durch eine Unterhöhlung des Bodens entstehen können. Besonders bei Küstensaumriffen aus Kalkstein kommen diese geologischen Erscheinungen vor.