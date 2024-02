Neues Ranking: DAS sind die gefährlichsten Städte der Welt

Das neueste Kriminalitäts-Ranking zeigt, welche Städte man am besten meiden sollte.

Die venezolanische Hauptstadt Caracas ist laut einem Ranking der Research-Firma Numbeo die gefährlichste Stadt der Welt. Dahinter folgen Pretoria, Durban und Johannesburg (allesamt in Südafrika). Die Top-10 komplettieren Port Moresby (Papua-Neuguinea), San Pedro Sula (Honduras), Rio de Janeiro (Brasilien), Port Elizabeth (Südafrika), Fortaleza (Brasilien) und Port of Spain (Trinidad).

Die sichersten Städte der Welt sind Abu Dhabi, Taipeh, Doha und Dubai.

Marseille gefährlichste Stadt Europas

In Europa gilt Marseille in Frankreich als gefährlichste Stadt. Dahinter folgen Coventry, Birmingham (beide England) und Neapel (Italien) - am sichersten ist Den Haag in den Niederlanden.

Wien liegt auf Platz 265 von insgesamt 329 analysierten Städte, Graz als zweite österreichische Stadt auf Platz 285.

Wie sicher fühlen sich die Einwohner?

Der Kriminalitäts-Index der Website Numbeo bezieht sich nicht auf die tatsächliche Anzahl der Straftaten, sondern auf das subjektive Befinden der Bewohner: Sie werden in regelmäßigen Abständen befragt, wie schwerwiegend sie die Kriminalität ihrer Stadt empfinden.