Neues Video im Vermissten-Fall Rebecca aufgetaucht

Vor genau fünf Jahren verschwand die Schülerin (damals 15) spurlos. Der Fall ist bis heute nicht endgültig geklärt.

Deutschland. Heute vor fünf Jahren, am 18. Februar 2019, verschwand die damals 15-jährige Schülerin Rebecca Reusch in Berlin. Bis heute fehlt von ihr jede Spur. Der Fall ist noch nicht geklärt. Die Ermittler verdächtigen Rebeccas Schwager, die 15-Jährige getötet zu haben. Das schließt die Familie der Vermissten vehement aus.

Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das eine neue Spur bieten könnte. Der Clip aus einer Überwachungskamera in der Nachbarschaft liegt der "Bild"-Zeitung vor. Darauf ist zu sehen, wie der himbeerrote Renault Twingo des Schwagers am Tag des Verschwindens um 7.24 Uhr die Straße nahe dem Haus von Rebeccas Schwester entlangfährt – und nach 46 Minuten zurückkommt.

Video der Polizei übergeben

"Bild" hat das Video der Polizei übergeben. Die Ermittler wollen nun die Fragen klären, wer den Twingo an diesem Morgen fuhr und wohin er fuhr. Denn unklar ist, wer am Steuer saß. Der Verdacht: Könnte der Schwager in dieser Zeit die Leiche der 15-Jährigen (Anm. die Polizei geht davon aus, dass die Verschwundene tot ist) weggefahren haben?

Die Polizei hatte Rebeccas Schwager 2019 zwei Mal festgenommen. Die Beamten mussten ihn jedoch jeweils wieder mangels Beweisen laufen lassen. Zuvor hatte er sich mit widersprüchlichen Aussagen verdächtig gemacht.

Für den Genannten gilt die Unschuldsvermutung.