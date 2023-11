New York bekommt Flughafen-Lufttaxis

Das elektrische Flugtaxi könne sich in rund fünf Minuten aufladen, während die Passagiere aus- und einsteigen, sagte Konzernchef JoeBen Bevirt am Sonntag bei einem Demonstrationsflug in New York. Die Passagiere sollen den Flug wie bei einer Mitfahr-App buchen. Der kommerzielle Betrieb soll 2025 starten.

Joby has completed the first-ever electric air taxi flight in NYC! We’re thrilled to be in the city as its leaders announce plans to lead the way to eVTOL adoption with the electrification of the Downtown Manhattan Heliport. pic.twitter.com/KAMMcK7SwD