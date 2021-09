New York steht unter Wasser

Letzte Ausläufer von Hurricane „Ida“ haben in NY eine Spur der Verwüstung gezogen.

New York/New Jersey: Rekordverdächtige Regenfälle – es sind Ausläufer des Tropen-Orkans „Ida“ – haben zu Überschwemmungen in New York und New Jersey geführt.

Ausnahmezustand ausgerufen

Jetzt haben die Gouverneure beider US-Staaten den Ausnahmezustand ausgerufen. Besonders hart wurde die Millionen-Metropole New York City getroffen. Innerhalb weniger Stunden stand hier alles unter Wasser.

Zweijähriger Bub ist unter den Todesopfern

Autofahrer wurden von den Wassermassen überrascht, Menschen in Kellerwohnungen eingeschlossen. 41 Personen starben alleine in New York City, darunter ein 2-jähriger Bub. Weitere Opfer werden befürchtet. Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem „historischen Wetterereignis“. Ein weiterer Todesfall wurde im ebenfalls gebeutelten New Jersey vermeldet. Die Sturmböen beschädigten Häuser. Bahndienste mussten eingestellt werden. Chaos herrschte aufgrund von Überflutungen auch am Flughafen in Newark.