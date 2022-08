Niederlande: Lkw kracht in Grillparty – mehrere Tote

Horror-Unfall: In den Niederlanden ist ein Lastzug in ein Nachbarschaftsfest gekracht und hat mehrere Menschen in den Tod gerissen.

Rotterdam. In den Niederlanden ist ein Lastzug in ein Nachbarschaftsfest gekracht und hat mehrere Menschen in den Tod gerissen. Der Lkw sei am Samstagabend in der Ortschaft Nieuw-Beijerland in der Nähe von Rotterdam von einem Deich geraten und in ein Grillfest gefahren, teilte die Polizei mit. Es habe mehrere Tote gegeben. Zum Moment des Unfalls hätten sich zahlreiche Menschen auf dem Fest aufgehalten. Der Unfallhergang werde untersucht.

Update Zuidzijdsedijk:Bij het incident zijn meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het onderzoek is in volle gang. Op het moment van de aanrijding was er een buurt barbecue waar veel mensen aanwezig waren. Er wordt uiteraard zorg voor hen geregeld. — Politie Eenheid Rotterdam eo (@POL_Rotterdam) August 27, 2022

Der Sender NOS berichtete von mindestens drei Toten und mehreren Verletzten. Um die Anzahl der Opfer genau bestimmen zu können, sollte erst der Sattelzug geborgen werden, der von einer spanischen Spedition stammt. Zehn Krankenwagen und ein Hubschrauber waren im Einsatz, mehrere Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht, berichtete der Sender.