Notstand ausgerufen: Mega-Explosion erschüttert Seychellen

Ein katastrophale Explosion stürzt das Ferienparadies Seychellen ins Chaos. Es wurde sogar der Notstand ausgerufen.

Auf den Seychellen ist am Donnerstag ein Sprengstofflager explodiert. Die Explosion ereignete sich im Lager der Civil Construction Company Ltd (CCCL) in Osten des Urlaubsparadieses. Ersten Meldungen zufolge soll es hunderte Verletzte geben – die Regierung hat den Notstand ausgerufen.

Wie Videos zeigen, hat die Explosion erhebliche Schäden im Industriegebiet und den umliegenden Regionen verursacht.