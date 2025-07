Obama verhaftet – Trump teilt wirres KI-Video

In dem Clip wird der Ex-Präsident in Handschellen abgeführt.

US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social ein KI-generiertes Video verbreitet, das zeigt, wie Ex-Präsident Barack Obama angeblich im Oval Office von FBI-Beamten verhaftet wird – komplett mit Handschellen, Gefängnisoutfit und dem Disco-Hit „YMCA“.

Was steckt hinter dem Clip?

Das 30-sekündige Deepfake-Video – ursprünglich aus TikTok – zeigt Trump und Obama gemeinsam im Oval Office. Plötzlich stürmen FBI-Agenten herein, legen Obama Handschellen an. Später sitzt der Ex-Präsident in orangefarbener Gefängniskleidung hinter Gitterstäben, untermalt mit dem Slogan „Niemand steht über dem Gesetz“ und dem chorartigen „YMCA“-Soundtrack.

Obwohl das Video offensichtlich fiktiv ist, erzielt es bei Trumps über zehn Millionen Followern auf Truth Social Wirkung: Der Clip setzt ein politisches Statement ohne jeden Hinweis auf Satire oder Fiktion.

Die Veröffentlichung folgt unmittelbar auf Anschuldigungen der US-Geheimdienstchefin Tulsi Gabbard, laut der Obama anfangs Donald Trump politisch sabotiert haben soll. Sie sprach von einer jahrelangen „Verschwörung“, der sie nun mit gelochten Dokumenten nachgehen wolle. Trump postete seitdem dutzende Statements, darunter den Deepfake, offenbar um diese Narrative zu unterstützen.