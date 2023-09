Oktoberfest: Bier kostet schon 14,90 Euro

Die Teuerung kommt überall an. Auf der Wiesn kostet Bier heuer um 6,12 % mehr.

Am 16. September - also in einer Woche - beginnt das größte Volksfest der Welt. Sechs Millionen Besucher werden am Oktoberfest in München erwartet.

Jedes Jahr das große Rätselraten: Wie viel wird heuer eine Maß (1,07 Liter) auf der Wiesn kosten? Die billigste kommt jetzt auf 12,60 Euro, die teuerste kostet laut Veranstalter 14,90 Euro. Im Schnitt kostet Bier heuer um 6,12 % mehr als im Vorjahr.

Auch Alkfreies ist hochpreisig

Alkoholfreie Getränke belasten das Börsel auch stark: Tafelwasser kostet 10,04 Euro pro Liter, Spezi 11,65 Euro und für Limonade muss man 11,17 Euro bezahlen.