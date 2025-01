OnlyFans-Sternchen hat Sex mit über 1.000 Männern in 12 Stunden

Die britische OnlyFans-Darstellerin Bonnie Blue sorgt für internationale Aufmerksamkeit mit ihrem außergewöhnlichen Weltrekordversuch.

Innerhalb von nur zwölf Stunden behauptet die 25-Jährige, mit über 1.000 Männern Sex gehabt zu haben. Die Reaktionen auf diesen Versuch reichen von Faszination bis zu harscher Kritik.

Sex-Marathon der Extreme

Bonnie Blue, die mit bürgerlichem Namen Tia Billinger heißt, stellte ihren Weltrekordversuch in London (Großbritannien) zur Schau. Laut der britischen Zeitung "The Sun" übertraf sie die bisherige Bestmarke von 919 Männern, die 2004 von der US-amerikanischen Pornodarstellerin Lisa Sparks aufgestellt wurde. Blue gab an, in Zwölfergruppen gearbeitet zu haben und pro Teilnehmer durchschnittlich 41 Sekunden Zeit aufzuwenden. Insgesamt wurden dabei 1057 Männer gezählt.

In Videos, die Bonnie auf TikTok teilte, beschreibt sie den Ablauf ihres "Marathons". „Das große Tausend war komplett. Der Raum war voll, und wir haben in Gruppen von fünf gearbeitet“, so die 25-Jährige. Ihr PR-Team bestätigte gegenüber der britischen Presse, dass am Ende der Veranstaltung noch 57 Teilnehmer auf ihre "Teilnahme" warteten, obwohl Bonnie die Marke von 1000 bereits überschritten hatte. "Bonnie wollte sicherstellen, dass alle drankamen, bevor der Tag zu Ende ging", hieß es weiter.

Kritik und Kontroversen

Der Rekordversuch stieß auf ein breites Spektrum von Reaktionen, insbesondere in den sozialen Medien. Viele Nutzer äußerten sich kritisch: „Das ist erniedrigend“ oder „Das ist traurig – für alle Beteiligten“, kommentierten einige. Bonnie selbst verteidigte ihr Handeln und betonte, dass sie aus freien Stücken handele, die Aktion legal sei und strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.

Eine umstrittene Karriere

Bonnie Blue ist keine Unbekannte in der Erotikbranche und steht immer wieder im Zentrum von Kontroversen. Mit ihrem OnlyFans-Account soll sie Berichten zufolge umgerechnet etwa 740.000 Euro monatlich verdienen. In der Vergangenheit geriet sie jedoch in die Kritik, als sie erklärte, regelmäßig mit "kaum volljährigen" 18-Jährigen zu schlafen, und behauptete, dass Männer ihre Ehefrauen betrügen sollten, wenn diese keine Lust auf Intimität hätten.

Probleme mit den Behörden in Australien

Vor ihrer Rückkehr nach Großbritannien lebte Bonnie in Australien. Dort plante sie, einen ähnlichen "Sex-Marathon" mit Schulabgängern zu organisieren. Diese Pläne sorgten für massive Kritik und führten letztlich dazu, dass ihr das Visum entzogen wurde. Die australischen Behörden begründeten dies mit einem Verstoß gegen die Visabestimmungen, da Bonnie bezahlte Arbeit öffentlich angekündigt hatte, was mit ihrem Aufenthaltsstatus nicht vereinbar war.