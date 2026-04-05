Oster-Tragödie: Baum stürzt bei Eiersuche auf Gruppe - mindestens 3 Tote

Bei einer Ostereiersuche in einem Wald im Norden Deutschlands ist es am Ostersonntag zu einem verheerenden Unglück gekommen. Ein 30 Meter hoher Baum stürzte auf eine Gruppe – mindestens drei Menschen verloren ihr Leben.

Am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr ereignete sich in Satrupholm nahe Flensburg eine unfassbare Tragödie. Während eine Gruppe, offenbar von einer Kindereinrichtung, bunte Ostereier suchte, wurde sie von einem umstürzenden Baum überrascht. Laut ersten Angaben der Polizei starben noch am Unglücksort eine 16-jährige Jugendliche und eine 21-jährige Frau und ihre 10 Monate alte Tochter.

Kleinkind und Frau lebensgefährlich verletzt

Mehrere Personen wurden unter dem tonnenschweren Stamm getroffen und mussten von den Rettungskräften befreit werden. Mehrere Menschen erlitten schwere Verletzungensie wurden mit einem Rettungshubschraubern sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen.

Sturm als Auslöser

Als Ursache für das Unglück gelten heftige Windböen. Der zuständige Wetterdienst hatte zuvor für die Region vor stürmischen Böen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde – das entspricht Windstärke neun – gewarnt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren, um den genauen Hergang zu klären.