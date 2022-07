× Paar hat Sex im Hotel-Pool – jetzt droht ihnen Haft

Diese schnelle Nummer im Urlaub könnte für ein Paar drastische Konsequenzen haben

Die beiden wurden dabei erwischt, wie sie in einem Hotel in Hong Kong Sex in einem Jacuzzi hatten. Das Video davon landete im Netz und geht nun viral.

Darauf ist zu sehen, wie eine junge Frau – während sie Nudeln ist - im Outdoor-Pool Oral-Sex mit ihrem Freund hat. Ein anderer Hotelgast, der einen Stock weiter oben untergebracht ist, störte sich am Verhalten des dreisten Paares, filmte das Ganze und übergab den Clip sogar an die Polizei.

Da öffentlicher Sex in Hong Kong verboten ist, droht den beiden nun sogar eine Haftstrafe von bis zu 6 Monaten. Gleichzeitig hat das Video aber auch eine Debatte über Privatsphäre ausgelöst. Das Paar ging wohl davon aus, nicht von anderen Hotelgästen beobachtete zu werden.