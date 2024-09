Panda-Diplomatie: China schenkt Hongkong zwei Bären

Zwei neue von China geschenkte Pandas sind in Hongkong angekommen, während ein Zoo in Finnland seine beiden Bären gerne abgeben würde.

Das Pärchen An An und Ke Ke landete am Vormittag (Ortszeit) per Frachtmaschine am Flughafen der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Die je fünf Jahre alten Bären stammen aus der südwestlichen Provinz Sichuan - der Heimat von Pandas.

Hongkong war lange eine britische Kronkolonie, bis sie 1997 vom Vereinigten Königreich an China zurückgegeben wurde. Anders als noch vor Jahrzehnten verschenkt China die Pandas heute eigentlich nicht mehr, sondern vermietet die schwarz-weißen Bären gegen hohe Beträge in seiner sogenannten Panda-Diplomatie an andere Staaten.

Geldsorgen: Finnischer Zoo will Pandas abgeben

Ein finanziell klammer Zoo in Finnland will dagegen zwei Pandas noch in diesem Jahr an China zurückgeben. Berichten zufolge könnte es schon im November so weit sein. Hua Bao und seine Partnerin Jin Baobao waren seit 2018 in dem Zoo und hätten eigentlich für 15 Jahre bleiben sollen. Der Zoo begründete seine Entscheidung unter anderem mit zurückgegangenen Touristenzahlen und der Inflation.

© getty ×

Die beiden Wiener Pandas Yang Yang und Yuan Yuan aus dem Tiergarten Schönbrunn, mittlerweile 24 und 25 Jahre alt, werden bald in ihre Heimat China zurückkehren. Bald soll ein neues junges Panda-Paar nach Österreich übersiedeln, entsprechende Vorbereitungen laufen auf beiden Seiten.