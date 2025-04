Papst Franziskus gestorben: Das ganze Vatikan-Statement

Papst Franziskus ist am Montag im Alter von 88 Jahren verstorben – nur einen Tag nach seinem ersehnten öffentlichen Auftritt am Ostersonntag auf dem Petersplatz.

Hier die vollständige Vatikan-Erklärung zum Tod von Papst Franziskus:

"Liebe Brüder und Schwestern, mit tiefem Schmerz muss ich den Tod unseres Heiligen Vaters Franziskus verkünden", sagte Kardinal Kevin Farrell in der vom Vatikan auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichten Mitteilung.

"Heute Morgen um 7:35 Uhr (05:35 GMT) ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt. Sein ganzes Leben war dem Dienst am Herrn und an Seiner Kirche gewidmet."