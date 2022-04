Papst verzichtet vorerst auf Treffen mit Russlands Patriarch

Zuvor war Begegnung in Jerusalem zwischen Franziskus und Kyrill geplant

Papst Franziskus verzichtet vorerst auf ein Treffen mit dem russischen Patriarchen Kyrill. Die Beziehungen zum Patriarchen von Moskau seien "sehr gut", aber der Vatikan habe ein zweites Treffen mit Patriarch Kyrill in Jerusalem absagen müssen, sagte er in einem Interview mit der argentinischen Tageszeitung "La Nación". "Unsere Diplomatie hat begriffen, dass ein Treffen zwischen uns beiden zu diesem Zeitpunkt viel Verwirrung stiften könnte", so der Papst im Interview.

Zuvor war von einer Begegnung der beiden im Juni in Jerusalem die Rede gewesen. Dorthin wäre der Papst im Zuge seines Libanon-Besuchs über Jordanien weitergereist. Es wäre das zweite Treffen zwischen Franziskus und Kyrill gewesen nach einer historischen ersten Begegnung 2016 in Kuba.