Passagier tobt, Pilot bricht Landung ab

Ein Ryanair-Passagier flippte während des Fluges aus – der Pilot brach den Landevorgang ab.

Auf einem Ryanair-Flug von Manchester nach Rhodos kam es am 3. April zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein betrunkener Passagier weigerte sich, während der Landung seinen Platz einzunehmen. Die Crew musste ihn schließlich mit Ersatz-Sicherheitsgurten an seinen Sitz festschnallen, nachdem er sich mehrfach den Anweisungen widersetzte, wie "Daily Star" berichtet.

Zuvor hatten Flugbegleiter dem Mann zwei mitgebrachte Alkoholflaschen abgenommen und ihm weitere Getränke verweigert. Daraufhin begann er lautstark zu randalieren. Während des Landeanflugs weigerte er sich erneut, sich zu setzen, woraufhin der Pilot gezwungen war, den Landevorgang abzubrechen und erneut in den Warteschleifenflug überzugehen.

Randalierer von der griechischen Polizei abgeführt

Mitreisende berichteten, wie das Personal versuchte, den Mann mit zwei zusätzlichen Gurten zu fixieren. Trotz aller Bemühungen stand er immer wieder auf und bedrohte sogar Mitglieder der Crew verbal. Die Situation wurde von anderen Passagieren gefilmt. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Crewmitglied laut "Setzen Sie sich sofort!" ruft, während der Mann später von der griechischen Polizei abgeführt wird.

Eine Augenzeugin schilderte, dass die Crew im Vorfeld bereits gewarnt hatte, dass der Konsum von Duty-Free-Alkohol an Bord nicht erlaubt sei und Konsequenzen nach sich ziehe.

Nach der Landung in Rhodos wurde der Mann von der Polizei aus dem Flugzeug geholt. Ryanair betonte in einem Statement, dass man eine Null-Toleranz-Politik gegenüber störendem Verhalten an Bord verfolge und weiterhin entschlossene Maßnahmen ergreifen werde, um die Sicherheit aller Passagiere und Crewmitglieder zu gewährleisten.