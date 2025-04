Mega-Waldbrand fordert 300 Feuerwehrleute

Ein großer Waldbrand ist Donnerstagnachmittag oberhalb von Prad am Stilfser Joch im Südtiroler Vinschgau ausgebrochen.

50 bis 60 Hektar Wald waren von den Flammen betroffen, eine riesige Rauchwolke weithin zu sehen, teilte das Land mit. Das Gebiet war schwer zugänglich, es führten kaum Wege hin, hieß es. Rund 300 Feuerwehrleute standen im Einsatz, vier Löschhubschrauber - darunter drei von Heli Austria - unterstützten sie aus der Luft.

Ein größeres Wohngebiet war bisherigen Informationen zufolge nicht unmittelbar in Gefahr. Jedoch musste inzwischen ein Hof in Stilfs evakuiert werden, auch wenn das Feuer noch weit davon entfernt war. Eine besondere Herausforderung war laut den Verantwortlichen die Beschaffung von Löschwasser, das von weit her herangeflogen werden muss. Zudem bedrohte das Feuer den Sender der RAS, der Südtiroler Rundfunkanstalt. Sollte dieser beschädigt werden, könnten Fernseh-, Radio- und Handynetz ausfallen.

Das Lagezentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz sei eingerichtet und mit den Einsatzkräften an Ort und Stelle in Kontakt, so das Land Südtirol. Die Leitstellen in Trient und in Nordtirol seien informiert worden, da aufgrund der Winde die Rauchentwicklung sich auch auf ihre Gebiete ausdehnen könnte.

Zuletzt Anfang März großer Waldbrand

Erst Anfang März war es oberhalb des Gemeinden Latsch und Kastelbell im Vinschgau ebenfalls zu einem großen Waldbrand gekommen. Ein Großaufgebot an Feuerwehren war damals tagelang im Einsatz. 59 der 90 Bewohner eines Weilers mussten mit Hubschraubern ausgeflogen werden. Elf Personen wurden verletzt.