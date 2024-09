Horror-Flug: Passagiere bluten plötzlich aus Ohren und Nase

Dramatischer Zwischenfall auf einem Delta-Flug von Salt Lake City nach Portland. Kurz nach dem Start begannen plötzlich mehrere Passagiere aus den Ohren und Nasen zu bluten. Die Maschine musste umgehend notlanden.

„Ich hörte ein Zischen und dann fühlte ich plötzlich einen Schmerz in meinem rechten Ohr. Es klang so, als würde mein Ohr blubbern. Als ich hingriff, sah ich dann das Blut“, schildert Jaci Purser gegenüber CNN.

Delta Airlines said 10 people were evaluated or treated by paramedics after a flight experienced a pressurization error Sunday. Passengers spoke with KSL TV about their symptoms, including bloody noses and bleeding ears.



READ THE LATEST: https://t.co/BtQUjFIxOz pic.twitter.com/RojTWZ3Rjb