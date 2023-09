Pfefferspray-Attacke auf Klima-Kleber

Die Gruppe ''Letzte Generation'' teilte ein Video des Vorfalls auf X (vormals Twitter).

Berlin. Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" starteten am Montag ihre Protestwelle in der deutschen Hauptstadt. "An einigen Kreuzungen haben unsere Einsatzkräfte die Aktionen verhindert, an anderen Kreuzungen hatten sich die Personen bereits festgeklebt", schreibt die Polizei. Die Beamten stellten insgesamt 23 Blockaden der Klima-Kleber fest.

Bei einer Blockade soll ein Autofahrer Pfefferspray auf Klimaaktivisten gesprüht und eine Person an den Augen getroffen haben. Die Gruppe ''Letzte Generation'' teilte ein Video des Vorfalls auf X (vormals Twitter). "Pfefferspray und Tritte. Wie wird die Welt erst aussehen, wenn wir uns um Nahrungsmittel und Wasser streiten müssen?", kommentiert die Gruppe den Angriff des Autofahrers.

Der Autofahrer versuchte außerdem die Klimakleber mit Tritten von der Fahrbahn zu bekommen. Die Aktivisten hätten einen Polizisten vor Ort auf den Vorfall hingewiesen. Die Beamten bestätigten den Vorfall, wie "t-online" berichtet. Die Polizei ermittle wegen gefährlicher Körperverletzung.