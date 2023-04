Pilot fliegt in 7 km Höhe aus dem Flugzeug - klettert rein und überlebt

Tim Lancaster war ein hoch angesehener Pilot und ein wahrer Held in der Luftfahrtindustrie. Berühmt wird er für ein unfassbares Wunder.

Lancaster hatte eine beeindruckende Karriere bei bei der Fluggesellschaft, bei der er mehrere wichtige Positionen innehatte, darunter die des Chefpiloten. Er hatte eine Flugstundenleistung von mehr als 11.000 Stunden und flog viele verschiedene Flugzeugtypen, darunter den Boeing 737 und den Airbus A320.

Im Jahr 1988 geriet Lancaster in die Schlagzeilen, als er als Kapitän des British-Airways-Fluges 5390 eine dramatische Notlandung durchführte. Während des Fluges von Birmingham nach Malaga explodierte ein Cockpit-Fenster und der Druck im Cockpit ließ das Flugzeug auf eine Höhe von 17.000 Fuß (ca. 5.200 Meter) klettern. Der Co-Pilot konnte Lancaster im Cockpit halten, während er selbst aus dem Cockpit gezogen wurde und nur noch mit einem Fuß durch das Fenster hing. Durch das schnelle Handeln von Lancaster und seiner Crew konnte das Flugzeug sicher gelandet werden, und alle 87 Passagiere und die Crew überlebten.

Lancaster wurde für seine mutige Tat von der Königin mit dem Orden des britischen Empire ausgezeichnet und erhielt auch den Master's Commendation der Guild of Air Pilots and Air Navigators. Er blieb noch viele Jahre bei British Airways und beendete schließlich seine Karriere im Jahr 2003.

Leider verstarb Tim Lancaster im Jahr 2013 im Alter von 70 Jahren. Er wird jedoch als wahrer Held in der Luftfahrtindustrie in Erinnerung bleiben und sein Name wird für immer mit seiner beeindruckenden Leistung auf dem Flug BA5390 in Verbindung gebracht werden.