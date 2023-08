Pilot geht aufs Flugzeug-Klo - und stirbt

An Bord einer Passagiermaschine spielten sich am Montag dramatische Szenen ab.

An Bord einer Boeing 787 der chilenischen Fluglinie Latam kam es am Montagabend zu einem Zwischenfall. Die Maschine war auf dem Weg von Miami nach Santiago die Chile, als sich der Pilote nach etwa drei Stunden Flugzeug unwohl fühlt.

Der erfahrene Captain geht auf das WC und bricht dann plötzlich zusammen. Obwohl die Flugbegleiter sofort mit der Wiederbelebung beginnen, können sie den Mann nicht mehr retten. Der Pilot erlitt offenbar einen Herzstillstand.

Maschine sicher gelandet

An Bord befinden sich noch zwei andere Piloten, die sofort reagieren und die Maschine sicher in Panama landen. Wie „Aviation Herald“ berichtet, setzte die Boeing bereits 28 Minuten nach dem Vorfall in Panama City auf.

„Wir sind zutiefst erschüttert über den Vorfall und sprechen der Familie unseres Mitarbeiters unser aufrichtiges Beileid aus“, teilte die Fluglinie in einer Aussendung mit. Der erfahrene Pilot habe 25 Jahre für die Airline gearbeitet.