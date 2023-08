Mann will Haustüre öffnen: Doch es wartet ein Alptraum

In einem weiteren Video, das hochgeladen wurde, ist auch Sohnemann Haven zu sehen, wie er leicht angetrunken gerade noch einem unbemerkten Angriff entgeht.

Sein Sohn Stevie Haven veröffentlichte die Überwachungskamera-Aufnahmen auf TikTok, und der Clip verbreitete sich wie ein Lauffeuer: Auf dem Video ist zu sehen, wie der Mann mit einer Flasche in der Hand das Fliegengitter öffnete. Doch als er nach dem Türknauf griff, hatte er nicht mit der schwarzen Schlange gerechnet, die sich dort eingenistet hatte.

Video zeigt Angriff

Als er den Biss am Hinterkopf spürte, erschrak er und blickte der Schlange direkt in die Augen. Die nackte Panik übermannte ihn. "Ich wurde gebissen!", schrie er und rannte ängstlich in den Vorgarten. Das Video erzielte auf TikTok bereits über 34 Millionen Aufrufe. Glücklicherweise handelte es sich bei der Schlange laut Daily Mail um eine ungiftige Rattenschlange. Dennoch sitzt der Schock tief.