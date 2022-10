× Pitbulls töten zwei Kleinkinder, Mutter schwer verletzt

USA. In Millington (US-Bundesstaat Tennessee) kam es zu einer tödlichen Hunde-Attacke: Zwei Pitbulls griffen aus bisher unbekannten Grund die Kinder ihrer Besitzer an. Die Mutter, Kirstie Jane Bennard (30), versuchte zehn Minuten lang, ihren fünf Monate alten Sohn Hollace Dean und ihre zweijährige Tochter Lilly Jane von den Pitbulls wegzuzerren – ohne Erfolg. Beide Kinder wurden noch am Tatort für tot erklärt, wie das Shelby County Sheriff's Office auf Twitter mitteilte.

SCSO detectives are on scene at the 700 block of Sylvan Road near Shelby Forest State Park, where at about 3:30 pm two family dogs attacked a 2-year-old girl, a 5-month-old boy, and their mother in the home. The children were pronounced deceased on the scene. 1/2 pic.twitter.com/2IzlBedyjs