Plötzlich bricht Kim Jong-un in Tränen aus

Kim Jong-un ist ein gnadenloser Diktator. Seit 2011 regiert er Nordkorea mit eiserner Faust und machte sein Land zur international isolierten Atommacht. In einer Rede am Sonntag wurde der 39-Jährige dann aber plötzlich emotional – und brach sogar in Tränen aus.

Kim Jong-un breaks down into tears and passionately begs North Korean women to have more babies, emphasizing that it would contribute to the nation's resilience. Amid tears from the audience, Kim emphasizes the collective responsibility of addressing declining birth rates pic.twitter.com/96rmI8Zv6U