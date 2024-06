× Plus-Size-Model zur Miss Alabama gekürt: Sieg spaltet das Netz

Sara Milliken (23) gewinnt Schönheitswettbewerb - und erntet Hasskommentare.

Sara Milliken hat Geschichte geschrieben: Als erstes Plus-Size-Model wurde sie zur Miss Alabama gekürt. Doch ihr Sieg spaltet die sozialen Medien. Während viele Milliken für ihren Mut und ihre Botschaft der Selbstliebe feiern, werfen ihr andere vor, Übergewicht zu verherrlichen und ein schlechtes Vorbild für junge Mädchen zu sein.

"Ungesund" und "peinlich": Heftige Kritik im Netz

In zahlreichen Kommentaren in den sozialen Medien wird Milliken für ihre Körperform angegriffen. "Sie ist extrem ungesund", urteilt ein User. "Das ist eine Schande für den Staat Alabama", meint ein anderer.

Die Kritik prallt an Milliken allerdings ab. Sie lässt sich den Sieg nicht nehmen und will stattdessen "Positivität verbreiten". "Worte können wehtun", so Milliken, "aber ich werde mich nicht von ihnen unterkriegen lassen." Ihre Botschaft lautet: „Egal, wie euer Körper aussieht, egal, woher ihr kommt, ihr könnt alles tun, was ihr euch vorgenommen habt“.

Misswahlen im Wandel: Mehr Vielfalt und Repräsentation

Millikens Sieg ist ein Zeichen dafür, dass sich Misswahlen im Wandel befinden. Immer mehr Wettbewerbe setzen auf Vielfalt und Repräsentation und berücksichtigen auch Faktoren wie Persönlichkeit, Selbstvertrauen und Kommunikation.

Erst vor kurzem wurde erstmals eine Transgender-Frau zur Miss USA gewählt. Auch in anderen Ländern wie Portugal und den Niederlanden stehen immer mehr Transfrauen im Rampenlicht der Schönheitswettbewerbe.