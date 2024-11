Polen stationiert Leopard-2-Panzer in Lettland

Polen hat Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 in Lettland stationiert, die die NATO-Brigade in dem baltischen EU- und NATO-Land verstärken sollen.

Die Gefechtsfahrzeuge wurden nach ihrer Ankunft per Zug auf den Militärstützpunkt Adazi verlegt, wie die lettische Armee mitteilte. Sie sollen dort bisher stationierten Kampfpanzern vom Typ PT-91 ablösen, einer polnischen Weiterentwicklung des sowjetischen Panzers T-72. Zur genauen Anzahl wurden keine Angaben gemacht.

Die multinationale Brigade wird von Kanada geführt. "Das Eintreffen polnischer Leopard 2PL-Panzer in Lettland bedeutet eine deutliche Verbesserung unseres Feuerwaffenarsenals", wurde der kanadische Kommandant der Brigade, Oberst Cédric Aspirault, in der Mitteilung zitiert. Die Anwesenheit der Panzer bestätigte die Verpflichtung zum Schutz des an Russland und Belarus grenzenden Lettlands und sende eine klare Botschaft. Lettland sieht den russischen Angriffskrieg in der Ukraine als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit.