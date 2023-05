Polizei sucht Teenager und findet sieben Leichen auf Grundstück

Auf der Suche nach zwei vermissten Teenagern hat die Polizei im US-Bundesstaat Oklahoma sieben Leichen entdeckt.

Ermittler hätten die Toten auf einem ländlichen Grundstück in der Nähe der Kleinstadt Henryetta gefunden, teilte Sheriff Eddy Rice in einer Pressekonferenz am Montag mit. Zuvor hatte die Polizei eine Vermisstenanzeige herausgegeben, in der auch nach den beiden Teenagern, zwei Mädchen im Alter von 14 und 16, und einem 39 Jahre alten Mann gefahndet wurde.

"Wir glauben, dass wir die Personen gefunden haben, wir warten noch auf die Bestätigung", sagte Sheriff Rice. Laut US-Medien soll es sich bei dem Mann um einen verurteilten Sexualstraftäter handeln. Weitere Details zu den Toten und den Hintergründen nannte die Polizei zunächst nicht.

Der Ort Henryetta hat rund 6.000 Einwohner und liegt etwa 145 Kilometer östlich von Oklahoma City im Landesinneren der USA.